Pippo Baudo ad Amici (Di giovedì 25 marzo 2021) Pippo Baudo L'ultimo amico di Maria De Filippi è il più blasonato dei conduttori. Ad Amici 20 è arrivato, infatti, Pippo Baudo in un'inedita veste. Il conduttore di Militello assegnerà il Premio TIM. Trattasi di 5 mila euro destinati a un cantante e a un ballerino a insindacabile giudizio di Baudo. Nel daytime odierno, su Canale5, gli allievi hanno iniziato ad esibirsi singolarmente nello studio vuoto e al cospetto del conduttore Marcello Sacchetta. Chi sceglierà l'inventore – non apparso in video – di Sette Voci, definito il primo talent della storia? I cantanti e i ballerini si esibiscono per il Premio TIM! Chi vincerà per la categoria ballo e chi per la categoria canto? #Amici20 @TIM Official pic.twitter.com/m3xCAHv9JO — Amici Ufficiale ...

