Napoli, uomo di 61 anni ferito da un colpo di pistola: paura in strada (Di giovedì 25 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Durante la giornata di ieri mercoledì 24 marzo un uomo di 61 anni di Boscoreale è stato ferito con un colpo di pistole al termine di una lite. Secondo il racconto degli inquirenti la vittima era in auto quando è stata avvicinata da due persone. Prima una discussione che è sfociata in un'aggressione fisica, poi ad un certo punto uno di loro avrebbe estratto un'arma ed avrebbe sparato contro la vittima alcuni colpi di pistola. Sul caso indagano i carabinieri di Torre Annunziata. Il 61enne è in ospedale per le cure del caso. Ancora non è chiaro il movente: potrebbe trattarsi di una lite di viabilità, oppure di una vendetta personale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

