MotoGP, Maverick Viñales: “Test in Qatar molto positivo. Abbiamo un buon ritmo e possiamo migliorare ancora” (Di giovedì 25 marzo 2021) Tutto pronto a Losail in vista della prima giornata di prove libere del Gran Premio del Qatar 2021, tappa inaugurale del nuovo Mondiale MotoGP. Dopo i Test collettivi pre-stagionali, andati in scena recentemente proprio sul tracciato Qatariota, c’è grande attesa per il primo vero confronto diretto tra i vari top team della classe regina. In casa Yamaha la nuova coppia di piloti ‘ufficiali’ è composta da Maverick Viñales e Fabio Quartararo, con quest’ultimo che ha preso di fatto il posto di Valentino Rossi. Viñales va quindi considerato il leader naturale della squadra, in termini di status e di esperienza, ma l’iberico dovrà dimostrare di poter fare l’ultimo salto di qualità per riuscire a lottare fino in fondo per il titolo mondiale. Il 26enne nativo di Figueres ha ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 marzo 2021) Tutto pronto a Losail in vista della prima giornata di prove libere del Gran Premio del2021, tappa inaugurale del nuovo Mondiale. Dopo icollettivi pre-stagionali, andati in scena recentemente proprio sul tracciatoiota, c’è grande attesa per il primo vero confronto diretto tra i vari top team della classe regina. In casa Yamaha la nuova coppia di piloti ‘ufficiali’ è composta dae Fabio Quartararo, con quest’ultimo che ha preso di fatto il posto di Valentino Rossi.va quindi considerato il leader naturale della squadra, in termini di status e di esperienza, ma l’iberico dovrà dimostrare di poter fare l’ultimo salto di qualità per riuscire a lottare fino in fondo per il titolo mondiale. Il 26enne nativo di Figueres ha ...

