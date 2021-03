Milano e Lombardia restano zona rossa. Vaccini, over 80 verso AstraZeneca. E i morti superano quota 30mila (Di giovedì 25 marzo 2021) Milano e Lombardia ancora in profondo rosso. 'Tutti i parametri Covid confermano la zona rossa anche settimana prossima'. Ieri la Regione ha anticipato lo scenario futuro, quando si è drammaticamente ... Leggi su leggo (Di giovedì 25 marzo 2021)ancora in profondo rosso. 'Tutti i parametri Covid confermano laanche settimana prossima'. Ieri la Regione ha anticipato lo scenario futuro, quando si è drammaticamente ...

Advertising

pfmajorino : Flop vaccini in Lombardia, il caso: 'Ho già avuto le due dosi di Pfizer e ora mi riconvocano per AstraZeneca'… - fanpage : Palazzetto chiuso e cento persone fuori. Ancora caos in Lombardia, proprio a Codogno, dove tutto è cominciato - pfmajorino : Majorino: 'Il governo deve cambiare la sanità in Regione Lombardia: ne va della salute dei cittadini'… - mereu_giorgio : RT @mariannaaprile: Vivo a Milano, ho 45 anni, sono sana (??) quindi spegnerò la luce dell’ultimo centro vaccinale quando gli altri saranno… - FPalladini : @mattino5 @gretamauro Il dubbio che la Lombardia abbia eccellenti ospedali a scapito della medicina territoriale n… -