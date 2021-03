La Cina boicotta H&M dopo i giudizi sugli Uiguri: "Non comprare!" (Di giovedì 25 marzo 2021) “Per le imprese che toccano la linea di fondo del nostro Paese, la risposta è molto chiara: non comprare!”. Con questo appello la Cctv, la tv di Stato cinese, ha invitato al boicottaggio contro H&M, mentre Pechino si avvia all’escalation che prende di mira altri marchi di abbigliamento e calzature stranieri dopo le sanzioni decise lunedì da Usa, Ue, Gb e Canada contro i funzionari cinesi accusati di violazioni dei diritti umani nello Xinjiang, a danno di Uiguri e altre minoranze musulmane. Anche il Global Times, due anni fa, non ha nascosto il suo fastidio per i vari giudizi sulla questione degli Uiguri piovuti dai vari Burberry, Adidas, New Balance, Zara e Nike. Proprio con quest’ultima, l’attore cinese Wang Yibo, ambasciatore del marchio, ha deciso di tagliare i rapporti ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 25 marzo 2021) “Per le imprese che toccano la linea di fondo del nostro Paese, la risposta è molto chiara: non”. Con questo appello la Cctv, la tv di Stato cinese, ha invitato alggio contro H&M, mentre Pechino si avvia all’escalation che prende di mira altri marchi di abbigliamento e calzature stranierile sanzioni decise lunedì da Usa, Ue, Gb e Canada contro i funzionari cinesi accusati di violazioni dei diritti umani nello Xinjiang, a danno die altre minoranze musulmane. Anche il Global Times, due anni fa, non ha nascosto il suo fastidio per i varisulla questione deglipiovuti dai vari Burberry, Adidas, New Balance, Zara e Nike. Proprio con quest’ultima, l’attore cinese Wang Yibo, ambasciatore del marchio, ha deciso di tagliare i rapporti ...

