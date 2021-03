Italia, a febbraio calano esportazioni extra UE, in aumento le importazioni (Di giovedì 25 marzo 2021) (Teleborsa) – A febbraio c’è stata una lieve diminuzione congiunturale dell’export Italiano verso i paesi extra UE, causata soprattutto dal calo delle vendite di energia e beni intermedi. Lo rileva l’Istat, che registra un lieve calo rispetto al mese precedente per le esportazioni (-0,7%) e un aumento per le importazioni (+4,2%). La flessione su base mensile dell’export interessa tutti i raggruppamenti principali di industrie, tranne i beni di consumo non durevoli (+2,5%), ed è dovuta soprattutto alla riduzione delle vendite di energia (-14,4%) e beni intermedi (-2,5%). Dal lato dell’import si rilevano aumenti congiunturali diffusi, i più marcati per beni strumentali (+11,2%), beni di consumo durevoli e non durevoli (per entrambi +3,5%). Nel trimestre dicembre ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 25 marzo 2021) (Teleborsa) – Ac’è stata una lieve diminuzione congiunturale dell’exportno verso i paesiUE, causata soprattutto dal calo delle vendite di energia e beni intermedi. Lo rileva l’Istat, che registra un lieve calo rispetto al mese precedente per le(-0,7%) e unper le(+4,2%). La flessione su base mensile dell’export interessa tutti i raggruppamenti principali di industrie, tranne i beni di consumo non durevoli (+2,5%), ed è dovuta soprattutto alla riduzione delle vendite di energia (-14,4%) e beni intermedi (-2,5%). Dal lato dell’import si rilevano aumenti congiunturali diffusi, i più marcati per beni strumentali (+11,2%), beni di consumo durevoli e non durevoli (per entrambi +3,5%). Nel trimestre dicembre ...

