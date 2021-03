Il finale di Rocco Schiavone 4 | spiegato

Advertising

99per100 : RT @99per100: #ILPIÙGRANDEDITUTTI 1?6?esimi di finale #THEGREATESTOFALL Miglior ALLENATORE di CALCIO ???? di tutti i tempi Scegli il tuo p… - lisadagliocchib : RT @il_Case: Ascolti TV | Mercoledì 24 marzo 2021. Svegliati Amore Mio parte dal 16.1% e vince. Mia e il Leone Bianco 14.5%, Rocco Schiavon… - il_Case : Ascolti TV | Mercoledì 24 marzo 2021. Svegliati Amore Mio parte dal 16.1% e vince. Mia e il Leone Bianco 14.5%, Roc… - giorgiovascotto : RT @_diana87: Stasera si chiude #RoccoSchiavone, almeno per ora: escludendo il racconto dello scorso anno, i romanzi di Manzini sono termin… - FraInter86 : Grande senso di tristezza per il finale della quarta stagione...per il trattamento riservato al povero Dintino che… -

Ultime Notizie dalla rete : finale Rocco

...Schiavone 4 sul podio davanti a Chi l'ha Visto? Rai2 si prende il terzo posto... Ascolti tv, Italia's got Talentcol botto TV8 festeggia con ladi Italia's got Talent 2021 : ......la possibile vendetta da parte del padre di. I protagonisti vengono scaraventati in un vortice di imprevisti e pericoli. ATTENZIONE: quello che segue è la spiegazione integrale deldella ...Ascolti tv: Scanzi e Travaglio crescono (ma sotto al 2%). Palombelli in calo, Accordi & Disaccordi cresce. Maurizio Costanzo Show parte bene, Vespa sotto al 9% ...si è conclusa la quarta stagione di ‘Rocco Schiavone’. E i fan iniziano già a sentire la mancanza del popolare vicequestore interpretato da Marco Giallini. Così, a una manciata di ore dalla messa in ...