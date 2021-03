Guerini, Cairo: «Dispiaciutissimo, era un ragazzo d’oro» (Di giovedì 25 marzo 2021) Anche Urbano Cairo si è unito al cordoglio per la scomparsa di Daniel Guerini Anche Urbano Cairo, presidente del Torino, squadra in cui ha militato Daniel Guerini, si è unito al cordoglio per la scomparsa del giovane calciatore. Queste le sue parole a Gazzetta.it. «Era un giocatore di grandi qualità, ma era soprattutto un ragazzo d’oro. Sono Dispiaciutissimo. Daniel era arrivato al Torino qualche anno fa. Voleva avvicinarsi alla famiglia e così per qualche stagione lo abbiamo prestato, ma anche la scorsa estate, quando è andato alla Lazio, non volevo lasciarlo andare via. Era amico di mio figlio Federico, hanno anche giocato qualche volta insieme, si sentivano e si mandavano spesso messaggi. Sono vicino alla famiglia, ai genitori in particolare, e rivolgo loro le mie ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 25 marzo 2021) Anche Urbanosi è unito al cordoglio per la scomparsa di DanielAnche Urbano, presidente del Torino, squadra in cui ha militato Daniel, si è unito al cordoglio per la scomparsa del giovane calciatore. Queste le sue parole a Gazzetta.it. «Era un giocatore di grandi qualità, ma era soprattutto un. Sono. Daniel era arrivato al Torino qualche anno fa. Voleva avvicinarsi alla famiglia e così per qualche stagione lo abbiamo prestato, ma anche la scorsa estate, quando è andato alla Lazio, non volevo lasciarlo andare via. Era amico di mio figlio Federico, hanno anche giocato qualche volta insieme, si sentivano e si mandavano spesso messaggi. Sono vicino alla famiglia, ai genitori in particolare, e rivolgo loro le mie ...

