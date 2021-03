Gira ancora la truffa su finto anniversario Amazon a fine marzo (Di giovedì 25 marzo 2021) Occorre tenere gli occhi aperti oggi 25 marzo, a proposito della solita truffa che ci parla di un presunto anniversario Amazon. Una vicenda non inedita in Italia, se pensiamo al fatto che a febbraio abbiamo già trattato la vicenda sul nostro magazine. A conti fatti, stando alle segnalazioni che ho avuto modo di raccogliere questo giovedì, non dovrebbero esserci grosse differenze rispetto ad allora, visto che la bufala pare materializzarsi con lo stesso testo ed il medesimo percorso di un mese fa. Gli ultimi aggiornamenti sul finto anniversario Amazon a fine marzo Provando a scendere in dettagli, infatti, emerge che va semplicemente rinfrescato il precedente articolo inerente la truffa sul finto ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 25 marzo 2021) Occorre tenere gli occhi aperti oggi 25, a proposito della solitache ci parla di un presunto. Una vicenda non inedita in Italia, se pensiamo al fatto che a febbraio abbiamo già trattato la vicenda sul nostro magazine. A conti fatti, stando alle segnalazioni che ho avuto modo di raccogliere questo giovedì, non dovrebbero esserci grosse differenze rispetto ad allora, visto che la bufala pare materializzarsi con lo stesso testo ed il medesimo percorso di un mese fa. Gli ultimi aggiornamenti sulProvando a scendere in dettagli, infatti, emerge che va semplicemente rinfrescato il precedente articolo inerente lasul...

Advertising

nevrotica9 : RT @Nero684: @valy_s Fino a che avremo gente che ancora oggi gira in macchina da solo con la mascherina mi dite quali speranze abbiamo? - louvtmlnsn : @lvuissun un po’ mi è passata la nausea ma mi gira la testa ancora - nuccia20 : RT @maurorizzi_mr: Gira da ieri questo grafico, dove si vede che da noi i decessi per Covid crescono, in controtendenza verso altri paesi.… - george2461959 : Ma perche nessuno parla del buffone Renzi che ancora gira x I cazzi suoi in paesi xtreuropei Montreal pagato da noi? - pbenedetti50 : RT @maurorizzi_mr: Gira da ieri questo grafico, dove si vede che da noi i decessi per Covid crescono, in controtendenza verso altri paesi.… -