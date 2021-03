GameStop | Reggie Fils-Aimé potrebbe abbandonare il consiglio di amministrazione dell' azienda

(Di giovedì 25 marzo 2021) Nonostante in boom in borsa di, non c'è stato un nuovo slancio positivo per il rivenditore. Il recente report finanziario ha rivelato che la società ha subito una perdita di $215 mlioni e un calo del 21% nelle vendite. La dichiarazione dialla SEC rivela inoltre chedovrebbe ritirarsi daldia società, insieme a molti altri, e l'stessa vede le potenziali partenze come un rischio per la redditività. "Ci sono stati cambiamenti significativi nel nostroda giugno 2020, come precedentemente riportato nei nostri report periodici depositati presso la SEC, e prevediamo di subire ulteriori modifiche al nostrodurante ...

Ultime Notizie dalla rete : GameStop Reggie

Che l'aria stesse iniziando a cambiare, in, si era già intuito con l'ingresso nella compagnia diFils - Aimé , l'amatissimo ex presidente di Nintendo of America . Resta da capire come ...NonostanteFils - Aime abbia lasciato Nintendo of America , l'ex boss offre ancora opinioni per quanto ... Fils - Aime è entrato a far parte del consiglio di amministrazione di, ha ...Stando a quanto dichiarato dallo stesso retailer, Reggie Fils-Aime, ex presidente di Nintendo of America, sarebbe sul punto di abbandonare GameStop.L'anno scorso la campagna acquisti di GameStop aveva messo a segno un bel colpo con Reggie-Fils Aime, uno dei volti più noti e amati della scena videoludica dopo essere stato per 13 anni il Presidente ...