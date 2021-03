Fratoianni accusa Renzi: 'Da sfacciati rivendicare i rapporti con l'Arabia Saudita e Salman' (Di giovedì 25 marzo 2021) Nicola Fratoianni usa parole durissime nei confronti di Matteo Renzi, dopo le dichiarazioni in difesa di Mohammad bin Salman: "È un mio amico personale e che sia il mandante dell'omicidio Kashoggi lo ... Leggi su globalist (Di giovedì 25 marzo 2021) Nicolausa parole durissime nei confronti di Matteo, dopo le dichiarazioni in difesa di Mohammad bin: "È un mio amico personale e che sia il mandante dell'omicidio Kashoggi lo ...

Advertising

visionaria_io : @RobertoTatankaa @siceid @NFratoianni Infatti gli screen che ho messo sono solo per dimostrare che Fratoianni non s… - CarlaGommy : @NFratoianni Invito chi accusa #Fratoianni di dire 'una serie colossale di cazz@te', di non saper contare e altre a… -