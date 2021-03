Draghi sgancia l’eurobond nel mezzo del Consiglio

Leggi su formiche

(Di giovedì 25 marzo 2021) Un titolo europeo, a prova di pandemia e primo passo verso un debito pubblico comunitario. Mariorispolvera un vecchio cavallo di battaglia degli europeisti più convinti. E lui, europeista, non poteva fare altrimenti. D’altronde, con i deficit sovrani letteralmente esplosi con le misure anti-Covid quasi interamente finanziate in disavanzo, la condivisione dei debiti nazionali (a cui la Germania e i cosiddetti “frugali” si sono sempre opposti) potrebbe essere quello scudo alle finanze pubbliche sotto stress. Per questo, nel corso delEuropeo, rigorosamente in videoconferenza, ha posto l’attenzione sulla necessità di emettere debito comunitario, attraverso la creazione di un titolo comune. “Lo so che la strada è lunga, ma dobbiamo cominciare a incamminarci. È un obbiettivo di lungo periodo, ma è importante avere ...