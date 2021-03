Di Maio ' Pronti a partecipare alla ripartenza della Libia'

(Di giovedì 25 marzo 2021) ROMA - "Un anno fa sarebbe stato impensabile immaginare un governo di unità nazionale in, un processo di pace e le istituzioni unificate. Adesso ci sono un nuovo governo, un nuovo consiglio ...

Adesso ci sono un nuovo governo, un nuovo consiglio presidenziale e noi siamoa partecipare ... Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di, ai microfoni del Tg1. "Ci sono tante aziende - ...Adesso ci sono un nuovo governo, un nuovo consiglio presidenziale e noi siamoa partecipare ... Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di, ai microfoni del Tg1. 'Ci sono tante aziende - ...ROMA (ITALPRESS) – “Un anno fa sarebbe stato impensabile immaginare un governo di unità nazionale in Libia, un processo di pace e le istituzioni unificate. Adesso ci sono un nuovo governo, un nuovo co ...L'Italia è pronta "a partecipare alla ripartenza della Libia, un Paese vicino che ci deve interessare per gli interessi geostrategici ...