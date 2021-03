Covid ,rilevati altri 329 casi in Abruzzo, il contagio s isposta sulla provincia dell'Aquila (Di giovedì 25 marzo 2021) L'Aquila - Sono complessivamente 63231 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 329 nuovi casi (di età compresa tra 1 e 102 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 49, di cui 17 in provincia dell’Aquila, 11 in provincia di Pescara, 16 in provincia di Chieti e 5 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 11 nuovi casi e sale a 2052 (di età compresa tra 57 e 104 anni, 7 in provincia di Chieti, 1 in provincia dell’Aquila e 3 in provincia di Pescara). Del totale odierno, 7 ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di giovedì 25 marzo 2021) L'- Sono complessivamente 63231 ipositivi al19 registrati indall’inizio’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 329 nuovi(di età compresa tra 1 e 102 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 49, di cui 17 in, 11 indi Pescara, 16 indi Chieti e 5 indi Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 11 nuovie sale a 2052 (di età compresa tra 57 e 104 anni, 7 indi Chieti, 1 ine 3 indi Pescara). Del totale odierno, 7 ...

Advertising

SardegnaImpresa : ??Le #infografiche di #SardegnaImpresa ??L'impatto del Covid sulle #assunzioni sull'Isola (gennaio-novembre 2020): an… - Riccardi_FVG : ??#Covid: #Fvg, 528 nuovi positivi da test molecolare e 234 da antigenico ?? Su 8.922 tamponi molecolari sono stati… - occhio_notizie : La mutazione identificata per la prima volta in campioni raccolti a New York a novembre, a metà febbraio, era già p… - infoitinterno : Covid-19, altri 1514 tamponi rilevati in Veneto e tornano a salire i positivi - edalmaxwell : @real_fabristol veramente oggi hanno notificato 53 decessi e più di 14mila contagi rilevati. Gli zeri sono i dati d… -