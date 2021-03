All Rise, licenziato il creatore mentre sono ancora in corso le riprese della seconda stagione (Di giovedì 25 marzo 2021) All Rise il creatore Greg Spottiswood licenziato da Warner Bros Greg Spottiswood creatore, co-showrunner e produttore di All Rise è stato licenziato da Warner Bros mentre le riprese della seconda stagione sono ancora in corso con 15 delle 17 puntate ordinate già realizzate. Come spiega deadline il licenziamento è arrivato al culmine di un’indagine iniziata durante la prima stagione. Alla fine del primo ciclo di episodi ben 5 sceneggiatori su sette lasciarono il gruppo di lavoro guidato da Spottiswood, compresi tre di colore compreso Sunil Nayar all’epoca co-showrunner. Secondo l’accusa Spottiswood avrebbe atteggiamenti offensivi e per ... Leggi su dituttounpop (Di giovedì 25 marzo 2021) AllilGreg Spottiswoodda Warner Bros Greg Spottiswood, co-showrunner e produttore di Allè statoda Warner Brosleincon 15 delle 17 puntate ordinate già realizzate. Come spiega deadline il licenziamento è arrivato al culmine di un’indagine iniziata durante la prima. Alla fine del primo ciclo di episodi ben 5 sceneggiatori su sette lasciarono il gruppo di lavoro guidato da Spottiswood, compresi tre di colore compreso Sunil Nayar all’epoca co-showrunner. Secondo l’accusa Spottiswood avrebbe atteggiamenti offensivi e per ...

