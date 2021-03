Advertising

anteprima24 : ** Vallo di Lauro, sequestro preventivo di un #Impianto di #Cremazione: #Denunciato un 60enne **… - bassairpinia : PAGO DEL VALLO di LAURO. Le 'Coccinelle' di Modestino Annunziata finiscono su 'Geo Domenica' di RaiTre -… -

Ultime Notizie dalla rete : Vallo Lauro

Ottopagine

E l'indifferenza, quella stessa indifferenza che ha connotato, e forse ancora oggi, la provincia di Avellino, in particolare ildi. Dove per decenni si è continuato ad ammazzare nel ...Ora i figli e il genero del boss Arturo Graziano e altri due affiliati al clan che controlla ildisono stati condannati con rito abbreviato dal tribunale di Napoli. Rispondevano di ...Scatta il sequestro per un impianto di cremazione di Vallo di Lauro. A conclusione di un’articolata attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Avellino, i Carabinieri del Nucleo ...Vaccinazioni Covid in Irpinia, nuove scorte di Pfizer e Moderna: 1.650 dosi iniettate in un giorno. I dati. Sono 53.561 le dosi somministrate finora ...