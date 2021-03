Vaccini, Draghi: “Ci sono Regioni che trascurano anziani in favore di gruppi di potere, situazione inaccettabile” – Video (Di mercoledì 24 marzo 2021) “Mentre alcune Regioni seguono le disposizioni del ministero della Salute, altre trascurano i loro anziani in favore di gruppi che vantano priorità probabilmente in base a qualche loro forza contrattuale. Dobbiamo essere uniti nell’uscita dalla pandemia come lo siamo stati soffrendo, insieme, nei mesi precedenti.” Lo dice il premier Mario Draghi nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio Ue. “Questa”, ha aggiunto, “è una situazione difficilmente accettabile”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) “Mentre alcuneseguono le disposizioni del ministero della Salute, altrei loroindiche vantano priorità probabilmente in base a qualche loro forza contrattuale. Dobbiamo essere uniti nell’uscita dalla pandemia come lo siamo stati soffrendo, insieme, nei mesi precedenti.” Lo dice il premier Marionelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio Ue. “Questa”, ha aggiunto, “è unadifficilmente accettabile”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

lorepregliasco : Entro le prossime 24 ore un milione di dosi di vaccini Pfizer sarà distribuito alle regioni. Lo ha detto il general… - Agenzia_Ansa : Nelle prossime ore arriverà in Italia un milione di dosi del vaccino di Pfizer e il governo è pronto ad aiutare le… - LaStampa : Draghi accelera: “Le Regioni si adeguino”. Piattaforma unica per prenotare i vaccini - RenzoSoldani : RT @Open_gol: ?? Il discorso di Draghi al Senato - fattoquotidiano : Vaccini, Draghi: “Ci sono Regioni che trascurano anziani in favore di gruppi di potere, situazione inaccettabile” –… -