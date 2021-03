Scuola, Draghi: speriamo nella riapertura anche in zona rossa dopo Pasqua (Di mercoledì 24 marzo 2021) (Teleborsa) – Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha aperto alla possibilità di una prima riapertura delle scuole anche in zona rossa dopo Pasqua. “Mentre stiamo vaccinando è bene cominciare a pianificare le aperture”, ha detto nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio Ue, aggiungendo: “noi stiamo guardando attentamente i dati sui contagi, ma insomma se la situazione epidemiologica lo consentirà la Scuola aprirà in primis, anche nelle zone rosse”. “Cominceremo a riaprire le scuole primarie e la Scuola dell’infanzia anche nelle zone rosse allo scadere delle attuali restrizioni, ovvero speriamo subito dopo Pasqua“, ha ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 24 marzo 2021) (Teleborsa) – Il presidente del Consiglio Marioha aperto alla possibilità di una primadelle scuolein. “Mentre stiamo vaccinando è bene cominciare a pianificare le aperture”, ha detto nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio Ue, aggiungendo: “noi stiamo guardando attentamente i dati sui contagi, ma insomma se la situazione epidemiologica lo consentirà laaprirà in primis,nelle zone rosse”. “Cominceremo a riaprire le scuole primarie e ladell’infanzianelle zone rosse allo scadere delle attuali restrizioni, ovverosubito“, ha ...

