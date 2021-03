Scontro tra Simona Ventura e Matteo Bassetti: “Faccia la conduttrice e lasci parlare i medici” (Di mercoledì 24 marzo 2021) La lite tra Simona Ventura e Matteo Bassetti è avvenuta durante l’ultima puntata di Carata Bianca La presentatrice Simona Ventura è intervenuta in trasmissione a “Carta Bianca” parlando della sua esperienza dopo essere risultata positiva al Covid e ha raccontato: “Una mia amica mi ha chiamato e mi ha detto ‘Simona se fossi in te partirei con la profilassi'”, parlando appunto della terapia a cui si è sottoposta. Subito è intervenuto Matteo Bassetti: “E’ un errore questo, di prescrivere quelle cure. E’ un errore. Lo dobbiamo dire”, replica Bassetti. Mentre la conduttrice Bianca Berlinguer interviene per fare tornare la calma in studio mentre i toni si fanno sempre più accesi. Simona ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 24 marzo 2021) La lite traè avvenuta durante l’ultima puntata di Carata Bianca La presentatriceè intervenuta in trasmissione a “Carta Bianca” parlando della sua esperienza dopo essere risultata positiva al Covid e ha raccontato: “Una mia amica mi ha chiamato e mi ha detto ‘se fossi in te partirei con la profilassi'”, parlando appunto della terapia a cui si è sottoposta. Subito è intervenuto: “E’ un errore questo, di prescrivere quelle cure. E’ un errore. Lo dobbiamo dire”, replica. Mentre laBianca Berlinguer interviene per fare tornare la calma in studio mentre i toni si fanno sempre più accesi....

