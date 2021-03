Rusconi | “Speriamo in un vero rientro a scuola | non a singhiozzo”

Leggi su dire

(Di mercoledì 24 marzo 2021) ROMA – “Noi speriamo che ci sia una riapertura vera, non a singhiozzo. I dirigenti sono pronti a far tornare gli studenti in aula dopo Pasqua applicando le misure di sicurezza richieste dal Comitato tecnico scientifico. Sarà il Cts a dirci se queste misure sono confermate o sono necessarie altre indicazioni”. Mario Rusconi, presidente dell’Associazione nazionale presidi (Anp) del Lazio fa il punto della situazione a poche ore dall’intervento del presidente del consiglio Mario Draghi, che in Senato ha auspicato una riapertura delle scuole “anche nelle zone rosse”.