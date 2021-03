Roma, casa in fiamme a Campo de Fiori: 74enne si butta da finestra (Di mercoledì 24 marzo 2021) In preda al panico per le fiamme divampate all’interno del suo appartamento in via Monserrato, zona Campo De Fiori a Roma, si è lanciata dalla finestra morendo sul colpo. E’ successo alle 8,30 di questa mattina. All’interno il marito della vittima, 67 anni, portato d’urgenza al pronto soccorso del Policlinico Umberto I. Sul posto i vigili del fuoco, i poliziotti delle volanti e dei commissariati Celio e Trevi e gli agenti della Polizia Locale che hanno messo in sicurezza l’area e chiuso la strada da piazza Santa Caterina della Rota. Evacuato l’intero stabile, sono al momento una ventina gli inquilini in strada. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 24 marzo 2021) In preda al panico per ledivampate all’interno del suo appartamento in via Monserrato, zonaDe, si è lanciata dallamorendo sul colpo. E’ successo alle 8,30 di questa mattina. All’interno il marito della vittima, 67 anni, portato d’urgenza al pronto soccorso del Policlinico Umberto I. Sul posto i vigili del fuoco, i poliziotti delle volanti e dei commissariati Celio e Trevi e gli agenti della Polizia Locale che hanno messo in sicurezza l’area e chiuso la strada da piazza Santa Caterina della Rota. Evacuato l’intero stabile, sono al momento una ventina gli inquilini in strada. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

