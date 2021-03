Post Francia-Ungheria: le dichiarazioni degli allenatori (Di giovedì 25 marzo 2021) Ieri 24 Marzo 2021 nello Stade de France alle ore 20:45 si è disputata la partita Francia-Ucraina per le qualificazioni ai Mondiali del 2022. Nel Post Francia-Ungheria si sono rilasciate le dichiarazioni dei due allenatori. La Francia ha trovato la rete con Griezmann ma poi l’Ungheria è riuscita a pareggiare. Un risultato che ha sorpreso perché i Blues erano favoriti per la vittoria. Vedremo alla fine se la corazzata Francia andrà avanti. Francia- Ucraina 1-1: Kimpembe risponde a Griezmann Post Francia-Ungheria: che cosa ha detto Didier Deschamps? L’allentore della Francia Didier Deschemps ha rilasciato delle ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 25 marzo 2021) Ieri 24 Marzo 2021 nello Stade de France alle ore 20:45 si è disputata la partita-Ucraina per le qualificazioni ai Mondiali del 2022. Nelsi sono rilasciate ledei due. Laha trovato la rete con Griezmann ma poi l’è riuscita a pareggiare. Un risultato che ha sorpreso perché i Blues erano favoriti per la vittoria. Vedremo alla fine se la corazzataandrà avanti.- Ucraina 1-1: Kimpembe risponde a Griezmann: che cosa ha detto Didier Deschamps? L’allentore dellaDidier Deschemps ha rilasciato delle ...

