Pd - M5s | l' incontro tra Conte e Letta ' è andato molto bene' | si apre cantiere per un' alleanza alle amministrative

(Di mercoledì 24 marzo 2021) 'Il Pd sarà un interlocutore privilegiato del nuovo M5s'. Lo ha detto Giuseppedopo l', durato circa un'ora, con il segretario dem Enrico. Come spiegano fonti del Nazareno, il ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Incontro tra il segretario del Pd Enrico Letta e l'ex premier Giuseppe Conte: 'Si apre un cantiere - ha commentato… - repubblica : Oggi l'incontro tra Letta e Conte: si cerca l'alleanza Pd-M5S - SkyTG24 : Pd, Letta incontra Conte: al centro l'alleanza con il M5s - suitetti : RT @_DAGOSPIA_: COSA HA RISOLTO L'INCONTRO LETTA-CONTE? POCO O NULLA - ZINGARETTI CANDIDATO A ROMA? - _DAGOSPIA_ : COSA HA RISOLTO L'INCONTRO LETTA-CONTE? POCO O NULLA - ZINGARETTI CANDIDATO A ROMA? -

Ultime Notizie dalla rete : M5s incontro

'Il Pd sarà un interlocutore privilegiato del nuovo'. Lo ha detto Giuseppe Conte dopo l', durato circa un'ora, con il segretario dem Enrico Letta . Come spiegano fonti del Nazareno, il vertice 'è andato molto bene' e ora si apre un '...durato circa un'ora l'fra il segretario del Pd, Enrico Letta , e l'ex premier Giuseppe Conte , leader in pectore ... il futuro dell'alleanza- Pd, le candidature alle prossime elezioni ...Conte incontra Letta: "M5s da solo meno efficace, con Pd si apre un cantiere" L'ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha incontrato il segretario del Pd, Enrico Letta: "È stato un incontro cord ...Interrogazione di Gianluca Vacca (MS) Nel primo su iniziativa di Gianluca Vacca e altri deputati del M5S si mette in evidenza che “i Paesi europei che hanno deciso di mantenere le scuole aperte, sempr ...