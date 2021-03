Nuovo test missilistico di Pyongyang: così Kim avverte Biden (Di mercoledì 24 marzo 2021) Più che una prova di forza, è stato un avvertimento quasi confidenziale. Se Kim Jong Un avesse voluto attaccare frontalmente l’amministrazione americana, infatti, non avrebbe certo scelto di lanciare qualche missile a corto raggio, probabilmente due cruise che hanno percorso una traiettoria guidata. Ma, soprattutto, non avrebbe optato per un’attività militare “regolare”, cioè non coperta InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 24 marzo 2021) Più che una prova di forza, è stato un avvertimento quasi confidenziale. Se Kim Jong Un avesse voluto attaccare frontalmente l’amministrazione americana, infatti, non avrebbe certo scelto di lanciare qualche missile a corto raggio, probabilmente due cruise che hanno percorso una traiettoria guidata. Ma, soprattutto, non avrebbe optato per un’attività militare “regolare”, cioè non coperta InsideOver.

