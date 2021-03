Napoli, Insigne uomo immagine, rapporto De Laurentiis-Gattuso ed altro (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ventura: “Champions? Il Napoli deve fare la corsa su sé stesso. Insigne uomo immagine del club” A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” sono intervenuti Ventura, Renica, Coppola e Rizzardi per parlare del Napoli, del rapporto De Laurentiis-Gattuso e di altro. Questi i loro interventi riportati da retecalcio.net Gian Piero Ventura, allenatore: “rapporto De Laurentiis-Gattuso? Difficile poterne parlare. Credo che comunque Gattuso sia stato bravo perché ha ricompattato la squadra e non era facile, c’era un sacco di chiacchiericcio. Ha recuperato gli infortunati e si può giocare tranquillamente la Champions. Difficile capire cos’accadrà in futuro. ... Leggi su retecalcio (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ventura: “Champions? Ildeve fare la corsa su sé stesso.del club” A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” sono intervenuti Ventura, Renica, Coppola e Rizzardi per parlare del, delDee di. Questi i loro interventi riportati da retecalcio.net Gian Piero Ventura, allenatore: “De? Difficile poterne parlare. Credo che comunquesia stato bravo perché ha ricompattato la squadra e non era facile, c’era un sacco di chiacchiericcio. Ha recuperato gli infortunati e si può giocare tranquillamente la Champions. Difficile capire cos’accadrà in futuro. ...

Advertising

sscnapoli : ?? | Sono 14 gli azzurri convocati con le Nazionali ?? - Enzovit : Napoli, Insigne uomo immagine, rapporto De Laurentiis-Gattuso ed altro - ilnapolionline : A Napoli non avrà mai la 10, in Nazionale ad Insigne gliel'ha consegnata Mancini - - SjDHE0xGbeKIRlt : RT @sscnapoli: ?? | Sono 14 gli azzurri convocati con le Nazionali ?? - cn1926it : #Santoni sui ‘napoletani’ in Nazionale: “L’#Italia riparte da Insigne. Queste le chances di #DiLorenzo” -