Muller appassionato di cavalli | “Mi affascinano | ma non posso cavalcare”

Leggi su itasportpress

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Non c'è solo il calcio nella vita di Thomas. L'attaccante del Bayern Monaco, infatti, ha mostrato una grande passione anche per uno sport completamente diverso: l'equitazione. Il rapporto con isembra affascinare notevolmente il campione del mondo 2014, che recentemente ha postato un video in cui compare con gli equini.PERICOLOSOne ha parlato a Tz: "È troppo rischioso: come calciatore professionista nonpermettermi di correre il rischio di cadere e farmi male. C'è un parallelismo tra calcio e dressage: accompagnare un giovane cavallo nel percorso di crescita è paragonabile al percorso di un giovane calciatore. Bisogna osservare e imparare a valutare. Si rincorre una certa perfezione e questo mi affascina". ITA Sport Press.