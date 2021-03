Masters1000 Miami: Federico Gaio eliminato all’esordio da Ricardas Berankis (Di mercoledì 24 marzo 2021) Esordio amaro per Federico Gaio al Masters1000 di Miami. L’azzurro è stato eliminato al primo turno dal lituano Ricardas Berankis che si è imposto con il punteggio di 7-6(4) 6-2. Il 29enne nativo di Faenza non è riuscito a resistere sotto i colpi del numero 89 del ranking che al prossimo turno affronterà il tedesco Jan-Lennard Struff. Avvio di partita abbastanza difficoltoso per il tennista italiano che al quinto game cede il servizio e si ritrova sotto 2-3. La reazione di Gaio non arriva e Berankis allunga fino al 2-5. Quando tutto sembra ormai compromesso, però, l’azzurro alza i giri del motore, sfruttando anche un passaggio a vuoto al servizio del lituano, e accorcia le distanze (4-5). Al secondo tentativo di chiudere il set dal ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 marzo 2021) Esordio amaro peraldi. L’azzurro è statoal primo turno dal lituanoche si è imposto con il punteggio di 7-6(4) 6-2. Il 29enne nativo di Faenza non è riuscito a resistere sotto i colpi del numero 89 del ranking che al prossimo turno affronterà il tedesco Jan-Lennard Struff. Avvio di partita abbastanza difficoltoso per il tennista italiano che al quinto game cede il servizio e si ritrova sotto 2-3. La reazione dinon arriva eallunga fino al 2-5. Quando tutto sembra ormai compromesso, però, l’azzurro alza i giri del motore, sfruttando anche un passaggio a vuoto al servizio del lituano, e accorcia le distanze (4-5). Al secondo tentativo di chiudere il set dal ...

Advertising

ilveggente_it : ?? #TENNIS #Tiafoe Vs #Travaglia è un match valido per il primo turno dell’ #ATP #Masters1000 di #Miami. Statistiche… - infoitsport : Masters1000 Miami 2021, Federico Gaio ripescato in tabellone: il forfait di Andy Murray e un po' di fortuna sorrido… - OA_Sport : #TENNIS - Scatta quest'oggi il programma del Masters1000 di Miami: tre gli azzurri al via. La guida completa - infoitsport : Masters1000 Miami: il tabellone di Jannik Sinner. Khachanov al terzo turno e un ottavo con Alexander Zverev all'ori… - sportface2016 : L'attesa è finita: domani, a #Miami, parte il primo #Masters1000 dell'anno. Gli orari e come vederlo in diretta tv… -

Ultime Notizie dalla rete : Masters1000 Miami Masters1000 Miami oggi: orari 24 marzo, tv, programma, ordine di gioco, streaming OA Sport Masters1000 Miami: Federico Gaio eliminato all’esordio da Ricardas Berankis Esordio amaro per Federico Gaio al Masters1000 di Miami. L'azzurro è stato eliminato al primo turno dal lituano Ricardas Berankis che si è imposto con il punteggio di 7-6(4) 6-2. Il 29enne nativo di ...

Tennis, Masters 1000 Miami 2021: Paolo Lorenzi sconfitto all’esordio dall’americano Escobedo Dopo aver centrato brillantemente l'accesso al tabellone principale, Paolo Lorenzi si è arreso subito nel primo turno del Masters 1000 di Miami, perdendo in due set con l'americano Ernesto Escobedo, n ...

Esordio amaro per Federico Gaio al Masters1000 di Miami. L'azzurro è stato eliminato al primo turno dal lituano Ricardas Berankis che si è imposto con il punteggio di 7-6(4) 6-2. Il 29enne nativo di ...Dopo aver centrato brillantemente l'accesso al tabellone principale, Paolo Lorenzi si è arreso subito nel primo turno del Masters 1000 di Miami, perdendo in due set con l'americano Ernesto Escobedo, n ...