Lavoro, il futuro fa sempre più rima con welfare (Di mercoledì 24 marzo 2021) (Teleborsa) – Il futuro fa paura, purtroppo, a una bella fetta di lavoratori. Sono 9,4 milioni quelli del settore privato preoccupati sul destino della propria occupazione, secondo il quarto Rapporto Censis-Eudaimon sul welfare aziendale, realizzato con il contributo di Credem, Edison e Michelin. Nei vari inquadramenti, dai dirigenti agli operai, fra quelli che hanno espresso preoccupazione, in particolare in 4,6 milioni hanno dichiarato di temere di andare incontro a una riduzione del reddito, 4,5 milioni prevedono di dover lavorare più di prima, 4,4 milioni hanno paura di perdere il posto e di ritrovarsi disoccupati, e 3,6 milioni di essere costretti a cambiare Lavoro. In particolare c’è pessimismo fra gli operai: 3 su 4 si dicono spaventati, secondo il rapporto, in cui si ricorda come, nonostante il blocco dei ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 24 marzo 2021) (Teleborsa) – Ilfa paura, purtroppo, a una bella fetta di lavoratori. Sono 9,4 milioni quelli del settore privato preoccupati sul destino della propria occupazione, secondo il quarto Rapporto Censis-Eudaimon sulaziendale, realizzato con il contributo di Credem, Edison e Michelin. Nei vari inquadramenti, dai dirigenti agli operai, fra quelli che hanno espresso preoccupazione, in particolare in 4,6 milioni hanno dichiarato di temere di andare incontro a una riduzione del reddito, 4,5 milioni prevedono di dover lavorare più di p, 4,4 milioni hanno paura di perdere il posto e di ritrovarsi disoccupati, e 3,6 milioni di essere costretti a cambiare. In particolare c’è pessimismo fra gli operai: 3 su 4 si dicono spaventati, secondo il rapporto, in cui si ricorda come, nonostante il blocco dei ...

Advertising

caterinabalivo : Oggi su F racconto del mio ultimo anno: lavoro, famiglia, futuro e di donne, le più colpite da questo maledetto vir… - Marilenapas : RT @SanitaInf: Un documento della @FNInfermieri composto da un advisory board di esperti lancia diverse proposte: dalla formazione alla ges… - IdontLike_ITA : @TataRosiePosie @EnricoStefano @romafaschifo 'A 40 anni. Neanche un corso gratuito posso frequentare. Né lavoro né… - patriziadegioia : RT @ItaliaViva: Scuola e lavoro, @GToccafondi : 'Guardiamo al futuro con meno ideologia e più realismo' - ggukswingz : RT @uelapastela: Quello delle persone tutte realizzate con laurea lavoro casa e perfetta idea del futuro a 24 anni per me è in maggioranza… -