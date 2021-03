L’assessore regionale Foroni al centro vaccini di Clusone: “Grazie ai volontari per il supporto” (Di mercoledì 24 marzo 2021) Prosegue il tour delL’assessore al Territorio e Protezione civile della Regione Lombardia Pietro Foroni che mercoledì 24 marzo è stato al centro vaccinale di Clusone, inaugurato lunedì. “Sto visitando i centri vaccinali aperti in Lombardia – ha detto Foroni – e per prima cosa voglio ringraziare i tanti volontari di Protezione civile oltre che delle varie associazioni sociali e di soccorso per la loro costante presenza a supporto del sistema sanitario”. “È anche un’occasione – ha proseguito – per visitare e verificare la situazione e le modalità di gestione di questi hub. Ne ho visitati già oltre una ventina. Ogni volta ne esco confortato perché noto una bellissima sinergia, una buona organizzazione e un’ottima interazione tra il sistema sanitario ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 24 marzo 2021) Prosegue il tour delal Territorio e Protezione civile della Regione Lombardia Pietroche mercoledì 24 marzo è stato alvaccinale di, inaugurato lunedì. “Sto visitando i centri vaccinali aperti in Lombardia – ha detto– e per prima cosa voglio ringraziare i tantidi Protezione civile oltre che delle varie associazioni sociali e di soccorso per la loro costante presenza adel sistema sanitario”. “È anche un’occasione – ha proseguito – per visitare e verificare la situazione e le modalità di gestione di questi hub. Ne ho visitati già oltre una ventina. Ogni volta ne esco confortato perché noto una bellissima sinergia, una buona organizzazione e un’ottima interazione tra il sistema sanitario ...

