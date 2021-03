(Di mercoledì 24 marzo 2021) Si è svolto nel pomeriggio l’evento digital intitolato “La: storie e voci dei suoi protagonisti” organizzato dalla Regione Emilia-Romagna in collaborazione con la Federazione Italiana Giuoco Calcio, che si inserisce nell’ambito dell’iniziativa “La Regione scende in campo”. Alla vigilia del match valido per le Qualificazioni ai Campionati Mondiali di Qatar 2022 tra Italia e Irlanda del Nord che si giocherà domani L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Governance #Notizie La maglia Azzurra nei ricordi di Zola, Pagliuca e Bertolini: Si è svolto nel pomeriggio l’even… - CalcioFinanza : La maglia Azzurra nei ricordi di #Zola, #Pagliuca e #Bertolini - ardovig : La Maglia Azzurra: storie e voci dei suoi protagonisti, da @milebertolini, coach delle @AzzurreFIGC a #Pagliuca. - infoitsport : La Maglia Azzurra: storie e voci dei suoi protagonisti da Bertolini a Pagliuca - LaPresse_news : La Maglia Azzurra: storie e voci dei suoi protagonisti da Bertolini a #Pagliuca -

Ultime Notizie dalla rete : maglia Azzurra

Con laaddosso si sente speciale: " A Napoli sono un re , è vero, ma basta poco per perdere il trono. Per ora sto vivendo una favola. Non ho paura che la mia popolarità finisca dopo il ...'Il mio gol preferito di Diego: quella magia tra Maldini e Baresi' Il gol più bello con la? Non è semplice scegliere per Renica. Che ne cita tre. Con una premessa: 'Me li ricordo tutti ...Si è svolto nel pomeriggio l’evento digital intitolato “La maglia azzurra: storie e voci dei suoi protagonisti” organizzato dalla Regione Emilia-Romagna in collaborazione con la Federazione Italiana G ...Il centrocampista dello Spezia elogia la squadra ligure e ricorda il periodo alla Roma con l'allenatore spagnolo Luis Enrique ...