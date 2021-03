Incontro Conte-Letta: «Si apre un cantiere e ci sarà dialogo». L’avvocato: «Pd interlocutore privilegiato per il nuovo M5s» – Il video (Di mercoledì 24 marzo 2021) L’Incontro tra Giuseppe Conte ed Enrico Letta si chiude con una prospettiva di «dialogo per trovare soluzioni comuni». A dirlo è lo stesso ex-presidente del Consiglio dopo il colloquio avuto con il segretario del Partito Democratico. Emergenza vaccini, crisi economica, Europa: questi i temi affrontati dai due ex-premier. «È stato un Incontro molto cordiale ed è stato molto utile», ha detto Conte ai giornalisti. «Si apre un cantiere dove prevarrà un dialogo costante per trovare soluzioni comuni per il Paese. Abbiamo parlato anche delle urgenze attuali, dall’emergenza Covid al piano vaccinale, fino alla necessità di intervento per famiglie e imprese. Siamo molto preoccupati per la prospettiva futura rispetto alle difficoltà economiche e ... Leggi su open.online (Di mercoledì 24 marzo 2021) L’tra Giuseppeed Enricosi chiude con una prospettiva di «per trovare soluzioni comuni». A dirlo è lo stesso ex-presidente del Consiglio dopo il colloquio avuto con il segretario del Partito Democratico. Emergenza vaccini, crisi economica, Europa: questi i temi affrontati dai due ex-premier. «È stato unmolto cordiale ed è stato molto utile», ha dettoai giornalisti. «Siundove prevarrà uncostante per trovare soluzioni comuni per il Paese. Abbiamo parlato anche delle urgenze attuali, dall’emergenza Covid al piano vaccinale, fino alla necessità di intervento per famiglie e imprese. Siamo molto preoccupati per la prospettiva futura rispetto alle difficoltà economiche e ...

fattoquotidiano : Letta dopo l’incontro con Conte: “Alleanza tra Pd e M5s? Abbiamo iniziato a parlare di futuro” - Adnkronos : Letta su incontro con Conte: 'Faccia a faccia molto positivo' - rtl1025 : ?? È andato 'davvero molto bene' l'incontro tra Enrico #Letta e Giuseppe #Conte. Lo affermano fonti del Nazareno. Il… - _angelobognanni : RT @mariamacina: “All'incontro Conte-Letta io non c'ero, ero ad ascoltare Draghi che come vi siete accorti si chiama Draghi e non Conte'.… - pborghilivorno : #democratici #grillini Incontro Letta-Conte: 'Pd interlocutore privilegiato del M5S. Meno efficaci se andiamo soli… -