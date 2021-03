In Gazzetta ufficiale la richiesta di Igp per l'olio campano (Di mercoledì 24 marzo 2021) La richiesta di riconoscimento come IGP dell'olio Campania approda in Gazzetta ufficiale. Con la pubblicazione parte, dunque, il conto alla rovescia di 60 giorni per eventuali opposizioni alla domanda di registrazione da parte di persone fisiche o giuridiche aventi un ... Leggi su askanews (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ladi riconoscimento come IGP dell'Campania approda in. Con la pubblicazione parte, dunque, il conto alla rovescia di 60 giorni per eventuali opposizioni alla domanda di registrazione da parte di persone fisiche o giuridiche aventi un ...

Advertising

MinLavoro : #DecretoSostegni: pubblicato in Gazzetta Ufficiale, contiene numerose novità in materia di #lavoro ??… - InfoCilentoWeb : In Gazzetta Ufficiale la richiesta per riconoscimento IGP dell'olio campano #Campania #OlioDoliva… - peppe937 : RT @RiccardoDanna1: #InterSassuolo si recupera il 7 aprile alle 21:00: oggi ci sarà l'annuncio ufficiale della Lega. ????? [@Gazzetta_it] - Fraboys69 : RT @RiccardoDanna1: #InterSassuolo si recupera il 7 aprile alle 21:00: oggi ci sarà l'annuncio ufficiale della Lega. ????? [@Gazzetta_it] - Giammi_casu : RT @RiccardoDanna1: #InterSassuolo si recupera il 7 aprile alle 21:00: oggi ci sarà l'annuncio ufficiale della Lega. ????? [@Gazzetta_it] -