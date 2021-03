Il sondaggio sul gradimento dei leader | Conte primo e Renzi finisce sotto Crimi

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Ieri a Dimartedì Nando Pagnoncelli ha presentato i sondaggi suldeipolitici. Giuseppeè quello più amato, ma in tanti hanno notato cosa è successo in fondo alla classifica, dove Matteoè stato superato anche da Vitodel Movimento 5 Stelleè in testa alla classifica delsuldeipolitici con il 61% dei consensi. Al secondo posto c’è il ministro della Salute Roberto Speranza che batte Matteo Salvini, al 33%, e Giorgia Meloni, al 37%: proprio il capo della Lega e ladi Fratelli d’Italia si sono spesi spesso perché Speranza non ricoprisse più il ruolo di ministro. Evidentemente il 41% degli intervistati la pensa diversamente. Enrico Letta ...

il Resto del Carlino

