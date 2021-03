Gigi Proietti e Vittorio Gassman | la foto condivisa da Alessandro Gassmann fa morire da ridere

(Di mercoledì 24 marzo 2021)n ha recentemente condiviso su Twitter una meravigliosain cui figuranon ha recentemente scelto Twitter, social sul quale è molto attivo, per condividere unain cui figurano suo padre,, e. Lo scatto fadal: i due giganti del cinema italiano appaiono felici ed in preda all'ilarità ai lati dellamentre al centro possiamo osservare un giovanissimon ha anche aggiunto una didascalia e, attraverso una domanda ai fan, ha svelato ...

Advertising

raimovie : Alle 23.15 'Febbre da cavallo' di Steno con Gigi Proietti, Enrico Montesano, Catherine Spaak - melo_wiseman : #cinecuriosità In Rocky (1976), Stallone è doppiato da Gigi Proietti e Burt Young (Paulie) da Leo Gullotta. - _Dioninzo : @stanzaselvaggia È come quella dell'avvocato che raccontava molto bene il grande e compianto Gigi Proietti. - AntonioSolara : RT @raimovie: Alle 23.15 'Febbre da cavallo' di Steno con Gigi Proietti, Enrico Montesano, Catherine Spaak - LeddiMarco : RT @raimovie: Alle 23.15 'Febbre da cavallo' di Steno con Gigi Proietti, Enrico Montesano, Catherine Spaak -

Ultime Notizie dalla rete : Gigi Proietti

Today.it

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303) Pinocchio 5 David di Donatello e 6 Nastri d'Argento per lo spettacolare successo di Matteo Garrone con Roberto Benigni, Federico Ielapi,, ...Mentre, tra la fine degli anni Novanta e inizio Duemila, al compiantoalias Maresciallo Rocca poteva capitare di essere fermato in strada da cittadini in cerca di aiuto, convinti che ...'Intorcinati entro a na bandiera', inaugurata con una diretta facebook la Mostra che premia le maestranze del Cinema Italiano ...Tra i film più conosciuti e amati con Gigi Proietti, scomparso a novembre a 80 anni, c’è sicuramente «Febbre da cavallo» del 1976 diretto da Steno: stasera lo si potrà rivedere su Rai Movie alle 23.25 ...