Gianni Morandi | in ospedale con Anna | «Abbiamo bisogno di chi ci ama»

(Di mercoledì 24 marzo 2021) «Arriva sempre un momento in cui abbiamo bisogno di chi ci ama». Gianni Morandi manda segnali incoraggianti dall’Ospedale Bufalini di Cesena: il cantautore emiliano, ricoverato dall’11 marzo nel Centro Grandi Ustionati a causa di un pericoloso incidente in campagna, ha postato infatti una tenera foto dalla clinica in compagnia della moglie Anna, che lo aiuta a mangiare tenendogli in mano il cucchiaio.