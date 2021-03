Gelo e neve si spostano verso est. Istanbul sotto grande nevicata, VIDEO (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il grande freddo sta definitivamente lasciando l’Italia, con temperature in progressiva risalita dopo la neve che negli ultimi giorni ha fatto la sua comparsa fino a bassissima quota su diverse zone del Sud. La rimonta da ovest dell’anticiclone sta spingendo l’irruzione artica verso l’Europa Sud-Orientale. Copiose nevicate di primavera in TurchiaLa circolazione fredda, non più alimentata da ulteriori impulsi d’aria artica dalla Russia, si concentra tra Balcani, Mar Nero, Grecia e Turchia. Un vortice depressionario si mantiene attivo ed è responsabile del maltempo associato a neve fino in pianura anche tra Grecia e Turchia. Nelle ultime ore le nevicate hanno interessato le aree costiere della Grecia nord-orientale e della Macedonia, con rovesci anche sulle isole dell’Egeo ed il Mar di Marmara. Il grosso del maltempo ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ilfreddo sta definitivamente lasciando l’Italia, con temperature in progressiva risalita dopo lache negli ultimi giorni ha fatto la sua comparsa fino a bassissima quota su diverse zone del Sud. La rimonta da ovest dell’anticiclone sta spingendo l’irruzione artical’Europa Sud-Orientale. Copiose nevicate di primavera in TurchiaLa circolazione fredda, non più alimentata da ulteriori impulsi d’aria artica dalla Russia, si concentra tra Balcani, Mar Nero, Grecia e Turchia. Un vortice depressionario si mantiene attivo ed è responsabile del maltempo associato afino in pianura anche tra Grecia e Turchia. Nelle ultime ore le nevicate hanno interessato le aree costiere della Grecia nord-orientale e della Macedonia, con rovesci anche sulle isole dell’Egeo ed il Mar di Marmara. Il grosso del maltempo ...

