Dembele’ sviene in allenamento: paura all’Atletico Madrid (Di mercoledì 24 marzo 2021) Tanta paura ma per fortuna nessuna conseguenza per Moussa Dembele’. L’attaccante francese di origini maliane, giunto all’Atletico Madrid lo scorso gennaio dal Barcellona, è svenuto ieri nel corso dell’allenamento. Trasportato in ospedale, dove sono state escluse complicazioni, ha fatto rientro nella propria abitazione. Cosa è successo a Dembele’? Secondo lo staff medico dell’Atletico Madrid si sarebbe trattato soltanto di un calo di pressione. Dembele’ stava svolgendo alcuni esercizi di riscaldamento, quando improvvisamente ha perso i srnsi cadendo disteso sul prato. Resosi conto della gravità della situazione, i suoi compagni di squadra si sono immediatamente precipitati a prendere la barella dall’ambulanza che stazionava a bordo campo. Ma ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 24 marzo 2021) Tantama per fortuna nessuna conseguenza per Moussa. L’attaccante francese di origini maliane, giuntolo scorso gennaio dal Barcellona, è svenuto ieri nel corso dell’. Trasportato in ospedale, dove sono state escluse complicazioni, ha fatto rientro nella propria abitazione. Cosa è successo a? Secondo lo staff medico dell’Atleticosi sarebbe trattato soltanto di un calo di pressione.stava svolgendo alcuni esercizi di riscaldamento, quando improvvisamente ha perso i srnsi cadendo disteso sul prato. Resosi conto della gravità della situazione, i suoi compagni di squadra si sono immediatamente precipitati a prendere la barella dall’ambulanza che stazionava a bordo campo. Ma ...

Advertising

SkySport : Atletico Madrid, Dembélé sviene in allenamento: 'calo di pressione', ora sta bene - CorSport : #Dembélé sviene in allenamento: attimi di paura per l'#Atletico ?? - zazoomblog : Dembele’ sviene in allenamento: paura all’Atletico Madrid - #Dembele’ #sviene #allenamento: #paura - sowmyasofia : Dembele’ sviene in allenamento: paura all’Atletico Madrid - CalcioWeb : Le notizie del giorno, la situazione in casa @juventusfc sul fronte panchina, #Prandelli si dimette -