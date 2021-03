Dantedì | Benigni reciterà il XXV Canto del Paradiso al Quirinale

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – In occasione delle celebrazioni per il, domani, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del ministro della Cultura, Dario Franceschini, in diretta su Rai1 alle 19.10, Robertolegge il XXVdelnel Salone dei Corazzieri al. Presenta Serena Bortone, interviene il gruppo di musica antica Al Qantarah.(ITALPRESS).