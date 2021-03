Covid, scoperta in India una nuova variante con doppia mutazione (Di mercoledì 24 marzo 2021) Covid, scoperta in India nuova variante con doppia mutazione Le autorità sanitarie Indiane hanno identificato una nuova variante del Covid che presenta una doppia mutazione. Lo riferisce la Bbc. L’Insacog, un consorzio di 10 laboratori genetici coordinato dal ministero della Salute Indiano, sta elaborando la sequenza del genoma della variante rilevata in alcuni campioni. Le due mutazioni presenti in contemporanea sono la L452R, la cosiddetta “variante californiana”, e la E484Q, rilevata lo scorso mese nello Stato Indiano del Maharashtra. Gli scienziati stanno cercando di appurare se la ... Leggi su tpi (Di mercoledì 24 marzo 2021)inconLe autorità sanitariene hanno identificato unadelche presenta una. Lo riferisce la Bbc. L’Insacog, un consorzio di 10 laboratori genetici coordinato dal ministero della Saluteno, sta elaborando la sequenza del genoma dellarilevata in alcuni campioni. Le due mutazioni presenti in contemporanea sono la L452R, la cosiddetta “californiana”, e la E484Q, rilevata lo scorso mese nello Statono del Maharashtra. Gli scienziati stanno cercando di appurare se la ...

