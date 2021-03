Condizioni di mercato avverse. Slitta l’Ipo su Leonardo Drs (Di mercoledì 24 marzo 2021) “avverse Condizioni di mercato non hanno consentito un’adeguata valutazione di Drs”. Così Leonardo spiega il rinvio dell’offerta pubblica iniziale sulla controllata americana, operazione che si sarebbe dovuta concludere entro la fine di marzo. Non è mancato l’interesse degli investitori nel corso del roadshow all’interno della fascia di prezzo di definita, ma le “Condizioni avverse” del mercato attuale non avrebbero consentito una piena valorizzazione della quotazione. “Drs – spiega la One Company guidata da Alessandro Profumo – continua a essere una parte fondamentale del portafoglio di business di Leonardo e un’Ipo verrà valutata nuovamente quando le Condizioni di mercato saranno favorevoli e sarà possibile ottenere ... Leggi su formiche (Di mercoledì 24 marzo 2021) “dinon hanno consentito un’adeguata valutazione di Drs”. Cosìspiega il rinvio dell’offerta pubblica iniziale sulla controllata americana, operazione che si sarebbe dovuta concludere entro la fine di marzo. Non è mancato l’interesse degli investitori nel corso del roadshow all’interno della fascia di prezzo di definita, ma le “” delattuale non avrebbero consentito una piena valorizzazione della quotazione. “Drs – spiega la One Company guidata da Alessandro Profumo – continua a essere una parte fondamentale del portafoglio di business die un’Ipo verrà valutata nuovamente quando ledisaranno favorevoli e sarà possibile ottenere ...

