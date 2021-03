Che errore! La Cina sanziona un think tank francese e… (Di mercoledì 24 marzo 2021) Nella recente diatriba fra Unione europea e Cina si è molto scritto del dibattito sulla questione dei diritti, per esempio per quanto riguarda la comunità uigura, e sull’incrinamento delle relazioni politiche fra le due parti con la messa all’indice di parlamentari europei. Bisogna però tornare su un episodio precedente che può sembrare minore ma invece è molto significativo. Il collega Antoine Bondaz, ricercatore presso la Fondation pour la Recherche Stratégique è uno specialista riconosciuto di questioni asiatiche con un curriculum accademico di assoluto rilievo, che include soggiorni di ricerca in Cina, Corea del Sud e Corea del Nord. È stato recentemente qualificato come “hyène folle” e “petite frappe” (letteralmente “iena pazza” o “piccolo bullo”) dall’ambasciata cinese a Parigi via Twitter. Cosi facendo, l’ambasciata ha suscitato una valanga di ... Leggi su formiche (Di mercoledì 24 marzo 2021) Nella recente diatriba fra Unione europea esi è molto scritto del dibattito sulla questione dei diritti, per esempio per quanto riguarda la comunità uigura, e sull’incrinamento delle relazioni politiche fra le due parti con la messa all’indice di parlamentari europei. Bisogna però tornare su un episodio precedente che può sembrare minore ma invece è molto significativo. Il collega Antoine Bondaz, ricercatore presso la Fondation pour la Recherche Stratégique è uno specialista riconosciuto di questioni asiatiche con un curriculum accademico di assoluto rilievo, che include soggiorni di ricerca in, Corea del Sud e Corea del Nord. È stato recentemente qualificato come “hyène folle” e “petite frappe” (letteralmente “iena pazza” o “piccolo bullo”) dall’ambasciata cinese a Parigi via Twitter. Cosi facendo, l’ambasciata ha suscitato una valanga di ...

