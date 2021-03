Call of Duty Ghosts su Wii U conta ancora la 'bellezza' di 13 giocatori (Di mercoledì 24 marzo 2021) Nel novembre del 2013 Activision presentò Call of Duty Ghosts, decimo capitolo della serie sviluppato da Infinity Ward, Raven Software e Neversoft. Il gioco fu pubblicato non solo per PlayStation 3, PC e Xbox 360, ma anche sulla piattaforma di Nintendo, Wii U. Ebbene, sono passati sette anni, Activision ha pubblicato una serie di nuovi capitoli tra cui l'ultimo, cronologicamente parlando, che è Call of Duty Black Ops Cold War, ma nonostante ciò Ghosts ha ancora una piccolissima schiera di fan che mantengono il gioco attivo. Attraverso Reddit, un giocatore ha pubblicato lo screenshot dei giocatori online in quel momento: in tutto il mondo se ne contavano 13! Ovviamente il thread è stato inondato da commenti più o meno divertenti degli ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 24 marzo 2021) Nel novembre del 2013 Activision presentòof, decimo capitolo della serie sviluppato da Infinity Ward, Raven Software e Neversoft. Il gioco fu pubblicato non solo per PlayStation 3, PC e Xbox 360, ma anche sulla piattaforma di Nintendo, Wii U. Ebbene, sono passati sette anni, Activision ha pubblicato una serie di nuovi capitoli tra cui l'ultimo, cronologicamente parlando, che èofBlack Ops Cold War, ma nonostante ciòhauna piccolissima schiera di fan che mantengono il gioco attivo. Attraverso Reddit, un giocatore ha pubblicato lo screenshot deionline in quel momento: in tutto il mondo se nevano 13! Ovviamente il thread è stato inondato da commenti più o meno divertenti degli ...

