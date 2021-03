Braga PD a iNews24 | “ Capigruppo donne | non sia un problema ma una scelta politica di coerenza”

Leggi su inews24

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Come fotografa lo stato attuale del Partito Democratico in questa nuova fase, anche alla luce delle prossime sfide del governo Draghi? “Il Pd innanzitutto sostiene con convinzione l’azionedel governo Draghi su vari fronti, a partire dalla lotta alla pandemia, fino alla costruzione di una proposta più efficace per poter utilizzare le risorse L'articolo proviene da Inews.it.