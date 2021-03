Ballando con le Stelle, spunta già la prima concorrente della nuova edizione: ecco di chi si tratta (Di mercoledì 24 marzo 2021) Anche se Ballando con le Stelle si è concluso solo qualche mese fa, Milly Carlucci è già alla ricerca del cast per la nuova edizione. La nota trasmissione tornerà infatti in onda a settembre 2021 e, dopo il successo registrato quest’anno, la produzione è già all’opera per garantire un’altra buona riuscita del programma. E sembrerebbe … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 24 marzo 2021) Anche secon lesi è concluso solo qualche mese fa, Milly Carlucci è già alla ricerca del cast per la. La nota trasmissione tornerà infatti in onda a settembre 2021 e, dopo il successo registrato quest’anno, la produzione è già all’opera per garantire un’altra buona riuscita del programma. E sembrerebbe … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

RaiUno : Sulle note di 'La voce del silenzio' @paolobelliswing e la famiglia di Ballando Con Le Stelle incantano… - roby_ktm : @gcamp269 Mi ricordo una festa dell'Unità a Bologna, sotto militare, doveva fare uno spettacolo ma li vicino stavan… - amartidaqui : @BABVL0N tutto bene piccola cesca, sto vedendo la puntata speciale di amici con ospite michi, ora c'è samu che sta… - ZulloRh : @wordsindisorder @porcmiseria Beh sì non in base a quelle, perché poi ci vuole pure il cervello però lui ha voluto… - LauraFRomagnosi : @Mc_Sky_Walker @gf_commentary @davidemaggio Tu non hai capito un tubo. Il precedente programma era Ballando con le… -