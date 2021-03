Avanti un Altro, la prosperosa Katia imbarazza Bonolis: “Chiedo scusa a tutti” (Di mercoledì 24 marzo 2021) Avanti un Altro: una concorrente prosperosa riesce a creare imbarazzo nello studio del game show di Paolo Bonolis. Scopriamo per quale motivo Bonolis e LaurentiIl game show di Paolo Bonolis sta riscuotendo un successo importante anche in questa edizione 2021 condizionata dall’emergenza Coronavirus. Il programma è andato in onda con forte ritardo rispetto agli anni scorsi, ed in questa decima edizione il divertimento per gli spettatori resta assicurato. Infatti già in queste prime puntate non sono mancati gli episodi esilaranti che hanno catturato l’interesse dei fan della trasmissione e dei personaggi che la rendono unica nel suo genere. Ma ci sono anche dei concorrenti che non passano inosservati e che grazie anche alla comicità di Bonolis e della sua spalla Luca ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 24 marzo 2021)un: una concorrenteriesce a creare imbarazzo nello studio del game show di Paolo. Scopriamo per quale motivoe LaurentiIl game show di Paolosta riscuotendo un successo importante anche in questa edizione 2021 condizionata dall’emergenza Coronavirus. Il programma è andato in onda con forte ritardo rispetto agli anni scorsi, ed in questa decima edizione il divertimento per gli spettatori resta assicurato. Infatti già in queste prime puntate non sono mancati gli episodi esilaranti che hanno catturato l’interesse dei fan della trasmissione e dei personaggi che la rendono unica nel suo genere. Ma ci sono anche dei concorrenti che non passano inosservati e che grazie anche alla comicità die della sua spalla Luca ...

Advertising

matteorenzi : Vedere Borghi votare la fiducia a Draghi? Un passo in avanti per l'Italia, un grande passo per un sovranista. Veder… - UgoQuinzi : @ValerioDeMolli @ASmerilli @Pontifex_it È consapevole suor Smerilli che la sua vocazione religiosa è fatta per altr… - gdirico : Rispondi io a #tizianapanella : se la distribuzione dei vaccini da parte del #MINISTERODELLASALUTE alle #Regioni no… - MadManWaBox : Quello che mi chiedo è se l'intento di @stanzaselvaggia sia la sola polemica da tirate avanti o cos'altro! Se aveva… - Carmela_oltre : RT @BlobRai3: 'AVANTI UN ALTRO!' 'Chi altro in Italia si ispira ai valori della libertà, del cristianesimo, del garantismo e all'amore p… -