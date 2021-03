Autocertificazione covid | quando è necessario compilarla in zona rossa e arancione

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Con il nuovo decreto fine al contenimento dell’emergenza sanitaria per il coronavirus, la maggioranza delle regioni sono passate in. Alcune regioni restano ancora in, mentre il giallo è attualmente “sospeso” fino al 2 aprile e nella giornata del 6 aprile. In questo contesto, dopo alcuni mesi in cui non se ne parlava più, è tornata anche l’per motivare gli spostamenti. È necessaria sia inche, ma con alcune differenze dovute alle possibilità di movimento nelle differenti zone di rischio. Regole sugli spostamenti:e come posso muovermi? Nel decretodi marzo sono state inserite alcune sostanziali novità, atte a non vivere una nuova ...