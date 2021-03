Angela Merkel torna sui suoi passi | revocherà le restrizioni di Pasqua in Germania

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Una settimana di polemiche accese, la convocazione di quella che in Italia chiameremmo la “conferenza Stato-Regioni”, il confronto e il passo indietro.ha annunciato lo stop al lockdown rigido previsto per le festività dinel corso della riunione di questa mattina con i presidenti dei 16 Lander. La cancelliera ha detto che chiederà scusa ai cittadini e che questi “errori” saranno corretti nel corso delle prossime ore e dei prossimi giorni. Sono state annunciate anche le scuse pubbliche rivolte direttamente ai cittadini.ci ripensa: stop al lockdown rigido diA far trapelare il contenuto dell’incontro (a distanza) di oggi con i Presidenti dei Lander (gli Stati Federali tedeschi), è stato il quotidiano tedesco Der Spiegel: “Se possibile, deve ...

Il lockdown rafforzato previsto intorno alle vacanze di Pasqua in Germania è stato revocato da. Lo ha reso noto l'agenzia tedesca Dpa a pochi minuti dall'inizio del nuovo vertice fra governo e Laender. Al vertice di due giorni fa, era stato deciso uno stop di tutte le attività fra ...Le nuove misure che segnano la prosecuzione del lockdown della Germania non sono piaciute a molti, quindi la cancelliera tedescaha invitato a sorpresa i ministri presidenti dei Laender a nuove consultazioni sulle misure anticovid per un confronto oggi alle 11. Lo ha annunciato il presidente della Cdu Armin ...Berlino - Dietro front di Angela Merkel sul lockdown duro di Pasqua. La cancelliera tedesca, alle prese con la battaglia contro il Covid-19 ma anche con un calo dei consensi del suo partito, la Cdu, r ...Il lockdown rafforzato previsto intorno alle vacanze di Pasqua in Germania è stato revocato da Angela Merkel . Al vertice di due giorni fa era stato deciso ...