Via Crucis Papa su sagrato Basilica Vaticana (Di martedì 23 marzo 2021) Niente Via Crucis al Colosseo anche quest'anno per il Venerdì santo a causa dell'emergenza pandemica. Il Papa presiederà la tradizionale Via Crucis alle 21 come lo scorso anno dal sagrato della Basilica Vaticana. "La partecipazione dei fedeli – fa sapere il Vaticano- sarà limitata, nel rispetto delle misure sanitarie previste". L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

