Vaccini, la Campania si avvicina a quota 700mila dosi: i numeri aggiornati (Di martedì 23 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAd oggi in Campania sono state somministrate 681.272 dosi di vaccino contro il covid19. Di queste 458.225 sono prime dosi e 223.047 sono richiami. Alla mezzanotte di oggi ci sono 689.949 adesioni in attesa di convocazione. La maggioranza delle dosi è stata somministrata alle persone dagli 80 agli 89 anni, in tutto 188.231. Seguono le persone dai 40 ai 49 anni con 97.367 dosi, quelle dai 60 ai 69 anni con 91.507 dosi, poi le persone dai 30 ai 39 anni con 75.763. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

