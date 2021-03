Tutti i nuovi personaggi della seconda stagione di The Witcher (Di martedì 23 marzo 2021) Graham McTavish ai tempi della sua apparizione nel film Lo HobbitIl cast della seconda stagione di The Witcher, successo fantasy di Netflix, continua a espandersi. Nel 2020 erano già state annunciate le new entry Kim Bodnia, Kristofer Hivju (Tormund di Game of Thrones), Yasen Atour, Agnes Born, Paul Bullion, Basil Eidenbenz, Aisha Fabienne Ross e Mecia Simson, che si sarebbero unite ai protagonisti già noti (Henry Cavill, Anya Chalotra e Freya Allan). Nelle scorse ore sono stati ufficializzati altri sette ingressi , che rendono i nuovi episodi – al debutto entro la fine dell’anno – sempre più ambiziosi. I volti appena annunciati sono: Adjoa Andoh, Lady Danbury in Bridgerton, che interpreterà Nenneke, gran sacerdotessa del tempio di Melitele; Cassie Clare (Brave New World) vestirà i ... Leggi su wired (Di martedì 23 marzo 2021) Graham McTavish ai tempisua apparizione nel film Lo HobbitIl castdi The, successo fantasy di Netflix, continua a espandersi. Nel 2020 erano già state annunciate le new entry Kim Bodnia, Kristofer Hivju (Tormund di Game of Thrones), Yasen Atour, Agnes Born, Paul Bullion, Basil Eidenbenz, Aisha Fabienne Ross e Mecia Simson, che si sarebbero unite ai protagonisti già noti (Henry Cavill, Anya Chalotra e Freya Allan). Nelle scorse ore sono stati ufficializzati altri sette ingressi , che rendono iepisodi – al debutto entro la fine dell’anno – sempre più ambiziosi. I volti appena annunciati sono: Adjoa Andoh, Lady Danbury in Bridgerton, che interpreterà Nenneke, gran sacerdotessa del tempio di Melitele; Cassie Clare (Brave New World) vestirà i ...

